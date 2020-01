Unbekannte verkratzen geparkten BMW

Die linke Fahrzeugseite eines in der Neugartenstraße in Sassanfahrt geparkten BMW haben unbekannte Täter am Montag zwischen 6.45 und 16.30 Uhr verkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen. pol