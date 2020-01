Unbekannte verkratzen geparkten Audi

Die Fahrertüre eines grauen Audi A5 verkratzten unbekannte Täter in Oberhaid und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 4.30 und 15 Uhr in der Waldstraße. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen, wer kann Hinweise auf die Täter geben?