Unbekannte verkratzen Fahrzeuge

Eine böse Überraschung erlebten am Wochenende zwei Fahrzeugbesitzer, als sie mit ihren in der Maximilianstraße in Hirschaid abgestellten Autos wegfahren wollten. Unbekannte hatten sowohl einen schwarzen Seat Ibiza als auch einen silberfarbenen VW Golf verkratzt, so dass insgesamt ein Schaden von knapp 2000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.