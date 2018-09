Unbekannte treten WC-Tür ein

Einem aufmerksamen Mitarbeiter einer Reinigungsfirma ist bei seiner Tätigkeit eine Beschädigung an einer WC-Tür im Naherholungsgebiet Oberauhof aufgefallen. Konkret handelt es sich um die Tür der kleinen Damentoilette an der Kieswäsch'.

Die Vandalen dürften zwischen vergangenem Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, etwa 8 Uhr, zugange gewesen sein. In dieser Zeit traten sie vermutlich mit dem Fuß gegen die braune Holztür und beschädigten sie im unteren Bereich derart, dass sie regelrecht aus der Verankerung gerissen wurde. Die Polizeiinspektion Kulmbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum im Naherholungsgebiet aufgehalten haben und Hinweise zum Täter geben können.

Die Polizeiinspektion Kulmbach ist telefonisch unter der Nummer 09221/6090 erreichbar. pol