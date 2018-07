Unbekannte suchen Maschinenhalle auf

In Limbach, Flur Nr. 722, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das umzäunte Grundstück einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle. Vergeblich versuchten sie, das Holztor aufzuhebeln. Das Tor war innen nochmals gesichert und konnte deshalb nicht geöffnet werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise.