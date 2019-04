Unbekannte stehlen Sonnensegel

Am zurückliegenden Wochenende kam es zu einem Diebstahl mit einhergehender Sachbeschädigung an einem Waldkindergarten in der Anschützstraße. Bislang Unbekannte entwendeten ein Sonnensegel im Wert von 200 Euro. In Mitleidenschaft gezogen wurde eine Holzbank. Die Bank wurde aus der dafür vorgesehenen Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Erlanger Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegengenommen.