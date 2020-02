Unbekannte Sprayer richten hohen Sachschaden an

Einen Sachschaden von mindestens 15 000 Euro haben Unbekannte bei einem Streifzug durch das südliche Coburger Stadtgebiet verursacht, indem sie verschiedene Gegenstände und Örtlichkeiten besprühten. Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, besprühten die Unbekannten neben einer Vielzahl von Fassaden im Stadtgebiet mehrere Bushaltestellen, Verkehrszeichen, Garagentore, Stromverteilerkästen und einen auf dem Anger geparkten Reisebus, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die insgesamt 31 Tat-Stellen sind über den südlichen Teil der Stadt Coburg verteilt. Ein Großteil der Sachbeschädigungen wurde am Glockenberg, in der Seidmannsdorfer Straße sowie im Gustav-Hirschfeld-Ring verübt. Auch rund um den Anger und den Berliner Platz trieben die Sprayer ihr Unwesen. Die Coburger Polizeiinspektion bittet um sachdienliche Hinweise. Auch weitere Betroffene können sich zwecks Anzeigeerstattung an die Coburger Polizei wenden. red