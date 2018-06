Unbekannte schmieren Hakenkreuz auf Straße

Bislang unbekannte Täter haben am Montag in den Abendstunden an der Hammermühle ein Hakenkreuz auf die Teerdecke gesprüht. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo in Coburg unter Tel. 09561-6450 in Verbindung zu setzen.