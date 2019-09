Unbekannte schleppen schwere Palme weg

Eine circa 180 cm hohe Palme samt Übertopf wurde von bislang unbekannten Tätern in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag vom Theaterplatz entwendet. Die Palme war dort im Außenbereich einer Bäckerei aufgestellt gewesen. Aufgrund des hohen Gewichts der Pflanze dürften mehrere Personen am Abtransport des Diebesgutes beteiligt gewesen sein. Der Entwendungsschaden liegt bei circa 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.