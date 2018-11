Unbekannte schlagen Heckscheibe ein

Die Heckscheibe eines geparkten Pkw haben Unbekannte in der Arnshäuser Straße in Reiterswiesen eingeschlagen. Die Täter müssen in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, zugeschlagen haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, setzen sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol