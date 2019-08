Unbekannte rauben Handschuhfach aus

Den Handschuhfachinhalt eines VW Golf haben Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 3 und 6 Uhr auf einem Parkplatz in der Lossaustraße geplündert. Das Fahrzeug hatte eine 53-Jährige dort abgestellt. Der oder die Täter warfen das Fahrerfenster und das Beifahrerfenster mit einem Stein ein und entnahmen aus dem Handschuhfach neben einem Schlüssel und CDs auch ein portables Navigationsgerät. Die Coburger Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen, die am Montag zwischen 3 und 6 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lossaustraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645 209 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden.