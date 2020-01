Unbekannte randalieren an Teichanlage

Bislang unbekannte Täter machten sich von Mittwoch auf Donnerstag an der erst neu hergerichteten Teichanlage der Angelfreunde Welitsch zu schaffen. Mehrere Granitbruchsteine unterschiedlicher Größe rissen sie dabei aus einer befestigten Dammböschung und warfen sie in einen Teich bzw. auf die gefrorene Eisoberfläche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Hinweise auf die Vandalen erbittet die Polizei in Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020.