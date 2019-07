Eine Anwohnerin der Carl-Diem-Str. beobachtete am Donnerstagabend zwei unbekannte Männer, die sich an einem geparkten Pkw Ford zu schaffen machten. Als die Alarmanlage des Wagens auslöste, flüchteten die Männer in unterschiedlichen Fahrzeugen. An dem Ford waren weder Aufbruchspuren noch andere Schäden zu sehen. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu den Kennzeichen der Männer. pol