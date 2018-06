Unbekannte lassen Fahrradsattel mitgehen

pol



Bislang unbekannte Täter haben am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr einen schwarz-blauen Mountainbike-Fahrradsattel von einem an der Hennebergsporthalle abgestellten Fahrrad entwendet. Auffällig an dem Sattel sind laut Polizei kleine, blaue Streifen. Der Wert des Sattels beträgt rund 50 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Diebe des Sattels geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen , Tel. 0971/ 714 90 zu wenden.