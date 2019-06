Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag in einem Garten in der Schubertsgasse in Buchbach mehrere junge Obstbäume an den Stämmen umgeknickt. Außerdem wurde aufgeschichtetes Alteisen aus dem Grundstück in den angrenzenden Bach geworfen. Die Polizei Ludwigsstadt hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.