Unbekannte knacken Zigarettenautomat

Von der Außenwand einer Werkstatt in Ludwag hebelten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Zigarettenautomat ab und transportierten diesen mit einem Fahrzeug (evtl. Kombi oder Transporter) weg. Der aufgebrochene, leere Automat wurde am nächsten Tag an der Zufahrtsstraße zum Gügel in einer Wiese gefunden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Wem sind verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310.