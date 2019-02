Unbekannte klauen zwei BMW in Eltmann und Ebelsbach

Gleich zwei Pkw des Herstellers BMW sind in der Nacht zum Freitag entwendet worden. In beiden Fällen, die in Eltmann und in Ebelsbach begangen worden sind, entkamen die Täter unerkannt. Die Kripo Schweinfurt hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der Fahrzeugdiebstahl in Eltmann hat sich dem Sachstand nach im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, ereignet, wie das Polizeipräsidium für Unterfranken in Würzburg am Wochenende mitteilte. Der graue Dreier-BMW-Coupé mit dem Kennzeichen HAS - RK 93 war in der Johannes-Schilling-Straße geparkt und wurde von dort entwendet.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Fall mit einem weiteren BMW-Diebstahl im Zusammenhang steht, der sich etwa im selben Tatzeitraum in Ebelsbach ereignet hat. Dort entwendeten Unbekannte einen ebenfalls grauen BMW Coupé der Einser-Reihe. Der Pkw mit dem Kennzeichen HAS -TM 708 war in der Haselnußstraße abgestellt.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen nach den entwendeten Fahrzeugen verliefen bislang ergebnislos. Der Gesamtwert der beiden rund zehn Jahre alten Pkw dürfte sich Schätzungen zufolge auf rund 20 000 Euro belaufen.

Wer in der Nacht zum Freitag in den Ortsbereichen von Eltmann oder Ebelsbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Diebstähle beitragen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2021731 bei der zuständigen Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden. red