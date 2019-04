Unbekannte klauen Zierleisten von Leihauto

Zwei Zierleisten eines Audis im Wert von 500 Euro klauten Unbekannte am Wochenende an einem Pkw in der Uferstraße. Das Fahrzeug einer Autoverleihfirma war vorübergehend in der Uferstraße geparkt. Die in der Nacht wenig befahrene Örtlichkeit nutzten Unbekannte und klauten die Zierleisten, die an dem Fahrzeug beidseitig an den Fahrzeugflanken verbaut waren. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegengenommen. pol