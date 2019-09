Unbekannte klauen Räder in Michelau

Zwei Mountainbikes haben den Besitzer "gewechselt": In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bislang Unbekannter in der Scheffelstraße in Michelau ein grün-schwarzes Mountainbike der Marke "Cube". Der Eigentümer hatte sein Fahrrad, dessen Wert die Polizei Lichtenfels mit 250 Euro angibt, im Innenhof eines Wohnanwesens abgestellt. Wer den Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Noch ein Rad verschwand

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde auch am Mittwoch ein Fahrrad - ebenfalls der Marke "Cube" - in Michelau gestohlen. Das blau-weiße Fahrrad war unverschlossen an einem Wohnanwesen im Weidenring in Michelau abgestellt und verschwand zwischen 16 und 20 Uhr. Der Zeitwert des Fahrrades liegt bei etwa 200 Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich ebenfalls unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol