An der Baustelle zwischen Prölsdorf und Falsbrunn (Rauhenebrach) wurde erneut ein Diebstahl begangen - die dritte Tat in den letzten fünf Wochen. Diesmal wurden 1,5 Tonnen Granitpflastersteine im Wert von 350 Euro entwendet. Das Pflaster lag am Wochenende am Straßenrand und muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.