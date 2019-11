Unbekannte kappen Stromkabel

Irgendwann zwischen Freitagmittag und Montagmorgen durchtrennten unbekannte Täter von einer in einer unversperrten Halle in der Columba-Schonath-Straße gelagerten Bandsäge die Kabel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Halle aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.