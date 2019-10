Unbekannte heben Gullideckel an

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte auf dem Fahrradweg an der Mainbrücke zwischen Theres und Wonfurt mehrere Gullideckel angehoben. Auch Gullideckel, die sich neben dem Kreisverkehr auf den Grünflächen befanden, wurden auf die gleiche Weise bewegt. Den Vorfall teilte ein Fahrradfahrer der Polizei mit. Für ihn bestand keine Gefahr, da er diese "Fallen" rechtzeitig erkannte. Doch wollte er andere Fahrradfahrer vor Stürzen und Verletzungen bewahren. Fährt nämlich ein Radler in ein solches "Loch", kann er sich dabei erheblich verletzen.