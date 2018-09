Unbekannte haben Lust auf Äpfel

Mehrere Zentner Äpfel eines Baumes auf einer Obstwiese am Eckardtsberg haben Unbekannte zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche gestohlen. Laut Auskunft des Obstbaumbesitzers wurde der Baum komplett abgeleert. Dazu waren zum einen eine Leiter und zum anderen ein großes Fahrzeug zum Abtransport der großen Menge an Äpfeln nötig. Bei der Wiese am Südhang des Eckardtsberges handelt es sich um ein Privatgrundstück, das allerdings nicht umzäunt ist. Der Baumbesitzer schätzt den Beuteschaden auf 200 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Diebstahls. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den unbekannten Apfeldieben werden unter der Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen. red