Unbekannte flüchtet nach Ladendiebstahl

Eine bislang unbekannte Täterin betrat am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Schuh-Geschäft im Riedgraben. Als die Dame den Laden wieder verlassen wollte, schlug der elektronische Alarm an. Im Rucksack konnte Beute im Wert von 65 Euro gefunden werden. Kurze Zeit später gelang es der Frau ohne die Beute aus dem Geschäft zu flüchten. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, 155 Zentimeter groß, korpulent, schwarze, schulterlange Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol