Unbekannte erbeuten Zigaretten

Eine große Anzahl Zigaretten erbeuteten derzeit noch unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einer Tankstelle in Zapfendorf. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, gegen 21 Uhr, bis Mittwochmorgen, circa 5.45 Uhr, mit Gewalt Zugang zu dem Tankstellengebäude in der Bamberger Straße, nahe der Gartenstraße. In dem Verkaufsraum nahmen die Unbekannten eine größere Menge Tabakwaren an sich. Anzahl und Wert steht bislang noch nicht abschließend fest. Anschließend gelang den Einbrechern unbehelligt die Flucht.

Kriminalbeamte nahmen vor Ort die Ermittlungen auf und fragen: Wer hat in besagter Zeit Beobachtungen bei der Tankstelle in der Bamberger Straße, nahe der Gartenstraße, gemacht? Wem sind verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491 entgegen. red