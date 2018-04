Unbekannte entwenden Fahrzeugteile

Mit Fahrzeugteilen im Wert von mehreren tausend Euro entkamen bislang unbekannte Täter, die sie zwischen Samstagmittag und Montagfrüh von mehreren Lastwagen einer Firma in Neuses abmontierten. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.



Auch mehrere Reifen erbeutet

Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagfrüh, gegen 8 Uhr, Zugang zu dem Firmengelände in der Straße "Am Rothing" und machten sich an den dort abgestellten Lastwagen zu schaffen. Nachdem sie verschiedene Teile der Fahrzeuge abmontiert hatten, erbeuteten die Diebe auch mehrere Lastwagenreifen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zum Abtransport ihrer Beute dürften sie ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Zeugen, die zwischen Samstagmittag und Montagfrüh im Bereich der Straße "Am Rothing" in Neuses möglicherweise verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden. pol