Ebermannstadt 28.12.2019

Unbekannte entsorgen Gefrierschrank im Hof

Am Freitagnachmittag haben Unbekannte einen Gefrierschrank in der Hofzufahrt eines Grundstückes in Weidenbühl abgelagert und entsorgt.Die Polizei Ebermannstadt erbittet hierzu Zeugenhinweise unter der...