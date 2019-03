Unbekannte entkommen mit Bargeld

Auf Bargeld hatten es Einbrecher am Samstagabend in einem Einfamilienhaus im Memmelsdorfer Ortsteil Drosendorf abgesehen. Gewaltsam öffneten sie die Hintertür und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 17.20 und 21.30 Uhr brachen die Unbekannten über die an der Gebäuderückseite liegende Tür in das Einfamilienhaus in der Straße Laubenberg ein. Im Inneren durchsuchten sie alle Räumlichkeiten, bis sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entdeckten. Im Anschluss entkamen die Täter mit der Beute unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die am Samstagabend in der Weichendorfer Straße, insbesondere in der Nähe der Straße Laubenberg, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kripo in Bamberg unter Tel. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol