Unbekannte drangen über Terrasse in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Anwesen in Memmelsdorf eingebrochen. Was die Täter erbeuteten, steht noch nicht abschließend fest. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg ermitteln und bitten zudem um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in der Zeit von Montag, circa 10.45 Uhr, bis Mittwoch, gegen 20 Uhr, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus in der Straße "Am Tauschenberg", teilt die Polizei mit. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Die Täter durchsuchten anschließend die Zimmer nach Wertsachen. Was ihnen in die Hände fiel, muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die im Zeitraum von Montagvormittag bis Mittwochabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße "Am Tauschenberg" gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden. red