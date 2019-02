Unbekannte demolieren Vereinshütte

Mit roher Gewalt demolierten Unbekannte durch Fußtritte eine mit Brettern verschalte Hütte der Beachvolleyballanlage in Grub am Forst. Neben der Verschalung wurden die Türen der Hütte massiv beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3000 Euro, teilt die Coburger Polizeiinspektion mit, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die in den vergangenen Wochen im Bereich der Beachvolleyballanlage Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-209 bei der Coburger Polizeiinspektion zu melden. red