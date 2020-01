Unbekannte demolieren Eingangstür

Einen beträchtlichen Schaden richteten Unbekannte an der Eingangstüre eines Anwesens am Marktplatz an. Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag wurde die vordere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.