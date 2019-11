Unbekannte brechen zwei Kellerabteile auf

In den Anwesen Wellerstädter Weg 59a und 59b in Baiersdorf sind zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, zwei Kellerabteile aufgebrochen worden. Aus den Kellerabteilen wurde jeweils ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09131/760514 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land in Verbindung zu setzen.