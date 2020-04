Unbekannte bespucken Spaziergänger

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich am Kunigundendamm ein unschöner Zwischenfall. Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20, 25 und 27 Jahren, die mit Fahrrädern unterwegs waren und fränkisch sprachen, beleidigten dort zwei Spaziergänger. Außerdem spuckte ein Täter nach der Frau; diese wurde zwar nicht getroffen, erlitt allerdings einen Schock. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Rauschgift bleibt nicht verborgen Während eines Polizeieinsatzes am Mittwochnachmittag in einer Wohnung wehte den Beamten aus einem Zimmer ein deutlicher Marihuanageruch entgegen. Auf einem Tisch konnten dann eine geringe Menge Rauschgift sowie dazugehörige Utensilien vorgefunden und beschlagnahmt werden. Der 34-jährige Mieter muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am Mittwochabend wurde die Polizei dann zu einer Wohnung in Gaustadt gerufen, weil sich dort mehrere Personen unbefugt aufhielten. Die Beamten fanden auch hier eine geringe Menge Rauschgift und dazugehörige Utensilien, die einem 42-jährigen Mann zugeordnet werden konnten. pol