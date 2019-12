Unbekannte beschmieren Mauer

Die Mauer vor einem Anwesen in der Ortsstraße "Hintere Schloßmauer" in Pommersfelden haben unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag mit einem Filzstift beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen an der Mauer aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen. pol