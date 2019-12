Unbekannte beschmieren geparktes Fahrzeug

Unbekannte beschmierten in Gerach zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag die linke Fahrzeugseite eines Renault Megane mit Kleber und verursachten so einen Schaden von mindestens 100 Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit in der Friedrichstraße. Sachdienliche Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310.