Unbekannte beschädigen zwei Autos

In der Beethovenstraße ist am Mittwoch zwischen 11 und 17.20 Uhr der linke Außenspiegel eines geparkten Ford Focus abgefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ebenfalls am Mittwoch zwischen 12 und 16 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen am Atlantis geparkten VW Tiguan. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.