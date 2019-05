Am Freitagabend wurde zwischen 17 und 17.45 Uhr der Zaun eines Anwesens im Sankt-Johannes-Ring in Unterzettlitz angefahren, wodurch Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro entstand. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.