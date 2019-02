Unbekannte beschädigen Schlösser

Auf Haustüren und Briefkästen hatten es bisher unbekannte Täter in der Koppenburgstraße in Ebermannstadt abgesehen. In der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag und Sonntag beschädigten sie an zwei Häusern die Schlösser der Haustüren und der Briefkästen mit Metallstücken und Kleber. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/73880 zu melden. pol