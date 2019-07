Zwei bislang Unbekannte versuchten am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in Euerdorf ein Gartentor zu einem Gartenhaus einzutreten. Hierbei sind mehrere Holzlatten zu Bruch gegangen. Ein Zeuge beobachtete die beiden Täter, diese konnten jedoch unerkannt entwischen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hammelburg, Tel. 09732/9060. pol