Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, eine Vielzahl von Aufklebern und Plakaten an Pfosten, Schildern und der Bushaltestelle an der Realschule Herzogenaurach angebracht und dadurch einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich angerichtet. Sollte jemand in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um eine Mitteilung an die Polizei in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 gebeten.