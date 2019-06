Unbekannte auf Diebestour

In der Nacht zum Donnerstag machten sich Unbekannte an zwei Anwesen im Raum Thurnau zu schaffen. Am Donnerstagvormittag meldete sich eine 47-jährige Frau aus Felkendorf bei der Polizei. Sie hatte festgestellt, dass sich in der Nacht, vermutlich gegen 4 Uhr, bislang Unbekannte durch eine Holztür in ihre Laube stiegen, aus welcher sie ein Fahrrad im Wert von rund 1000 Euro entwendeten. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

In der gleichen Nacht wurde auch ein 52-jähriger Thurnauer in der Berndorfer Straße Opfer eines Diebstahls. Hier gingen die Täter das offene Carport an, aus welchem sie diverse Fahrradteile, Sportkleidung und einen Fahrradhelm entwendeten. Der Beuteschaden beziffert sich hier auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Kulmbach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang. In diesem Kontext bitten die Beamten um die Mithilfe: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Raum Thurnau verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen könnten? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib, insbesondere des gestohlenen Fahrrades der Marke "Ghost", Typ "Lector 5", machen? Hinweise nimmt die Kulmbacher Polizei unter 09221/6090 entgegen. pol