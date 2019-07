Unbekannte attackieren zu zweit Mann

Geld forderten zwei derzeit noch Unbekannte in Kulmbach am frühen Sonntagmorgen von einem jungen Mann und griffen ihn dabei an. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Der 20 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Kulmbach war, kurz vor 1 Uhr, in der Fischergasse an Ecke Pörbitscher Weg, unterwegs und geriet dort mit den zwei Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf forderte einer von ihnen von dem 20-Jährigen Geld.

Da der junge Mann die Herausgabe verweigerte, griffen die Täter ihn an, wodurch der 20-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Dann flüchteten die Unbekannten zu Fuß.

Ihr Opfer zeigte den Übergriff anschließend bei der Polizeiinspektion Kulmbach an. Eine Fahndung nach den zwei Männern verlief ohne Ergebnis.

Fahndung nach den Tätern

Einer der Täter ist circa 1,90 Meter groß, hat dunkle, mittellange Haare und einen Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet und trug Sportschuhe der Marke Nike, Typ "Air Max" mit grünem Logo. Sein Komplize wird als deutlich kleiner beschrieben.

Zeugen, die gegen 1 Uhr die Auseinandersetzung in der Fischergasse an der Ecke Pörbitscher Weg, beobachtet haben und/oder Hinweise zu den zwei Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter Tel. 0921/506-0 zu melden. pol