Unbehaglicher Wohlfühl-Ausblick

Sich zuhören, statt sich zu verurteilen - dieser Appell klingt nach einem Allgemeinplatz. Dennoch gut und hörenswert, wie OB Uwe Kirschstein (SPD) dem Appell in seinem politischen Ausblick Raum gab. Denn die Bereitschaft der Stadträte "miteinander im Gespräch zu bleiben", ist seit langem beklagenswert.

Wie leicht ein falscher Zungenschlag entstehen kann, das musste der Oberbürgermeister bei seinen beiden Neujahrsansprachen am eigenen Leib erfahren. Am Sonntag schien es, als stünde er noch unter dem Eindruck seiner Vorjahresrede. Als könnte er die bewusste Provokation von 2018 durch einen Wohlfühl-Ausblick auf 2019 korrigieren. Aber so angenehm es war, dass Kirschstein auf harte Worte verzichtete, ein paar harte Fakten hätten es schon sein dürfen. Immerhin hat die Stadt Forchheim einen Kulturentwicklungsplan initiiert. Und sie steht dank eines mehrheitlich drängenden Stadtrates kurz vor dem Umbau des Kolpinghauses in ein Kulturzentrum - und damit kulturpolitisch vor einer der weitreichendsten Entscheidungen der Stadtgeschichte.

Dass dann ein Oberbürgermeister beim Neujahrsempfang, der sich dem Thema "Kulturarbeit" widmet, diese Themen einfach liegen lässt, weckt Unbehagen. Uwe Kirschsteins Ausblick auf 2019 war irritierend unkonkret. Schon in wenigen Tagen werden die Fraktionen die Finanzpolitik für 2019 festlegen. Dabei werden sich die Stadträte hoffentlich zwar nicht gegenseitig verurteilen; aber sie werden streiten müssen. Keinesfalls werden sie sich so begegnen können, wie es Uwe Kirschstein am Sonntag im Bild vom Klassentreffen entworfen hat. Weißt Du noch? Mit dieser zentralen Frage eines Klassentreffens wird sich keines der politisch brennenden Themen des Jahres 2019 lösen lassen.