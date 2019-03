Unbändige Fluten und Feuerschein

Ein unruhiges Wochenende hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau seit Freitagabend. Insgesamt neun Mal war sie im Einsatz, berichtete die Feuerwehr.

Am Freitagabend rückten die Floriansjünger - zeitgleich war die Jahreshauptversammlung angesetzt - zu einem Verkehrsunfall auf der A7 aus (wir berichteten). Sie mussten die Einsatzstelle absichern, ausleuchten und die Trümmerteile von der Fahrbahn entfernen. Um 22.53 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Brückenau alarmiert: Fahrbahnüberflutung durch Starkregen auf der Hammelburger Straße, Bad Brückenau. Geröll und Äste wurden von der Fahrbahn geräumt und der verstopfte Kanal gereinigt. Fünf weitere Unwettereinsätze, meist Fahrbahnüberflutungen, mussten bis Samstag, 11 Uhr, bewältigt werden.

Auch am Samstagabend gab es keine Pause: Um 22.29 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Brückenau und Volkers zu einem vermeintlichen Brand auf den Volkersberg alarmiert. Der gemeldete Feuerschein ging allerdings vom Hutzelfeuer aus, welches an diesem Tag stattgefunden hat, so dass keinerlei Einsatz notwendig war. Last not least musste Sonntagfrüh noch eine Wohnung in Bad Brückenau geöffnet werden. pol