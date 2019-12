Unaufmerksamkeit wird teuer

Weil sie auf dem Rückweg von einer Beisetzung völlig unkonzentriert war, kam am Donnerstagnachmittag die 76-jährige Fahrerin eines BMW in Fahrtrichtung Bamberg nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte zwei Leitpfosten und ein Kilometerschild. Der Schaden am Pkw und den Verkehrseinrichtungen summiert sich auf 5000 Euro. pol