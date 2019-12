Unaufmerksamkeit kommt teuer

Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf dem Münchner Ring/Rhein-Main-Donau-Damm ereignete. Hier übersah ein Toyota-Fahrer einen abbremsenden Audi-Fahrer, der noch gegen einen Volvo geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Autofahrer kollidiert mit Mopedfahrer Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Coburger Straße/Memmelsdorfer Straße ein Verkehrsunfall, weil ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Mopedfahrers missachtete. Verletzt wurde zwar niemand, allerdings entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Streithähne hatten Marihuana einstecken Am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr wurde die Polizei über einen Streit in einer Asylbewerberunterkunft informiert. Wie sich herausstellte, waren zwei Männer wegen eines Handys dermaßen in Streit, dass ein 20-jähriger Mann mit einem Eisenstab auf seinen Kontrahenten losging und diesen am Hals verletzte. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme stellte dann die Polizei noch bei vier anderen Bewohnern geringe Mengen Rauschgift sicher. pol