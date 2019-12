Unaufmerksamkeit kommt teuer

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag kurz nach 7 Uhr auf dem Berliner Ring. Eine VW-Fahrerin hatte zu spät das Abbremsen eines vor ihr fahrenden Fahrzeuges erkannte, fuhr auf dieses auf und schob den Pkw noch gegen ein drittes Fahrzeug. Der Wagen der Unfallverursacherin war nach dem Anstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf knapp 7000 Euro beziffert. Unbekannter verkratzt geparkten VW Bereits am 13. November wurde im Bereich Hedwigstraße/Theresienstraße die Beifahrerseite eines dort geparkten weißen VW Touran verkratzt. Der Fahrzeughalterin entstand dadurch ein Schaden von etwa 1500 Euro, weshalb die Polizei Zeugen sucht. E-Bike aus Tiefgarage gestohlen Erneut wurde zwischen Sonntagabend und Montag, 0.45 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Grafensteinstraße ein dort versperrt abgestelltes E-Bike der Marke Cube, Farbe Schwarz-Rot-Weiß, im Wert von rund 1800 Euro gestohlen.

Schlangenlinien kommen Polizei verdächtig vor Weil er in Schlangenlinien fuhr und zudem an einer grün zeigenden Ampel anhielt, fiel am Montagabend der 70-jährige Fahrer eines VW einer Streife der Verkehrspolizei auf. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Die Verweigerung eines Atemalkoholtests verhinderte die folgende Blutentnahme im Klinikum nicht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. Radfahrer bei Sturz leicht verletzt In der Siechenstraße fuhr am Montagabend ein 19-jähriger Radfahrer gegen das Heck eines BMW, der dort auf dem Geh-/Radweg geparkt war. Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Hans-Birkmayr-Straße wurde am vergangenen Freitag zwischen 7.30 und 14 Uhr der Frontstoßfänger eines schwarzen Audi A 4 angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 350 Euro angerichtet hatte, flüchtete er unerkannt vom Unfallort. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Unbekannter bedient sich aus Garage Zwischen dem 4. und 5. Dezember wurden aus einer Garage in der Katzheimerstraße Fahrzeugzubehörteile im Gesamtwert von etwa 500 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Mountainbike braucht neuen Sattel Aus dem Radhaus in der Brennerstraße wurde am Montag zwischen 6.20 und 18.45 Uhr von einem dort abgestellten Mountainbike die Sattelstange mitsamt dem Sattel im Gesamtwert von etwa 280 Euro gestohlen. pol