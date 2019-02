Unaufmerksamkeit kommt teuer

Weil er am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und -Süd unaufmerksam war, kam der 60-jährige Fahrer eines BMW nach links in den nicht befestigten Mittelstreifen und streifte die Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug wurde an der gesamten linken Seite eingedellt. Der Schaden summiert sich auf circa 8600 Euro.