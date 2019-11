Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall in die Luitpoldstraße gerufen. Dort hatte ein Opel-Astra-Fahrer einen VW Passat übersehen, der abbremsen musste. Der Opel fuhr auf, bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Zudem musste der Pkw des Unfallverursachers abgeschleppt werden, weil Motoröl auslief. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 4000 Euro beziffert.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer An der Einmündung Weidendamm/Regensburger Ring übersah am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Opel-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der 28-jährige Radler und wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3100 Euro. Lastwagen fährt gegen Straßenlaterne In der Hans-Morper-Straße wurde am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr ein Lkw-Fahrer beobachtet, wie er gegen eine Straßenlaterne fuhr und Sachschaden von etwa 2000 Euro anrichtet. Der Unfallfahrer wurde von einem Zeugen beobachtet, der sich das Kennzeichen notierte, weshalb der Fahrer schnell ermittelt wurde. Wer hat das Motorrad umgestoßen? Am Bleichanger wurde zwischen Samstag- und Sonntagmorgen ein abgestelltes Motorrad der Marke Kawasaki von einem Unbekannten gewaltsam umgestoßen. Dadurch wurde die Verkleidung beschädigt und ein Blinker verbogen. Sachschaden: rund 500 Euro. Radfahrer stand unter Drogeneinfluss Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr wurde eine Polizeistreife an der Einmündung Memmelsdorfer Straße/Coburger Straße auf einen Radfahrer aufmerksam, der dort das Rotlicht der Ampel missachtete. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest auf der Dienststelle bestätigte dies. Zudem wurde bei dem 21-Jährigen noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden.

Polizei sucht nach Unfall noch Zeugen Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 8. November, um 14.30 Uhr an der Einmündung Magazinstraße/ Margaretendamm ereignet hatte, sucht die Polizei noch Zeugen. Hier fuhr ein Moped-Fahrer gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines silberfarbenen Toyota, der dort nach rechts abbiegen wollte und angeblich nicht geblinkt hatte. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht. pol