Am Montagmorgen kam es gegen 7 Uhr im dichten Berufsverkehr auf der A73 in Richtung Erlangen zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 18-Jähriger erkannte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den Pkw vor ihm auf, welcher durch den Aufprall noch gegen den davor ebenfalls bremsenden Wagen geschoben wurde. Verletzte gab es zum Glück keine. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beträgt rund 14 000 Euro.